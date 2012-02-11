Украинский тренер по хоккею покончил с собой в американской тюрьме

Украинский тренер по хоккею Иван Правилов, обвинявшийся властями США в растлении 14-летнего мальчика, предположительно, покончил жизнь самоубийством в тюрьме города Филадельфия, передает Associated Press со ссылкой на официального представителя тюрьмы Дэррина Говарда (Darrin Howard).

По данным предварительного расследования, причина смерти 48-летнего Правилова - самоубийство. Будет произведено вскрытие.

Правилов, владелец хоккейной школы для подростков в Филадельфии (штат Пенсильвания), был задержан в январе, напоминает РИА Новости. Обвинение подозревало его в том, что он совершил в отношении 14-летнего ученика своей школы действия сексуального характера, а также пригрозил убийством другому мальчику, который стал свидетелем его преступных действий.

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