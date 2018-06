Педофильный скандал с украинским тренером в США: правда или месть?

20 января СМИ со ссылкой на американское агентство Associated Press распространили информацию о том, что украинского хоккейного тренера арестовали в США по подозрению в развращении подростка.

48-летнего Ивана Правилова из Харькова, который последние 5 лет проживает и работает в США, обвиняют в том, что он совершил действия сексуального характера относительно своего 14-летнего воспитанника. СМИ ссылаются на судебные документы и отмечают, что этот факт засвидетельствовали двое ребят из команды «Дружба-78», президентом которой является И.Правилов. Согласно заявлениям этих подростков, ночью 3 января они вместе с тренером находились в квартире в предместье Филадельфии Элкинс Парк (Elkins Park). В ходе общения И.Правилов якобы положил руку на гениталии одного из них. Когда тренер узнал о том, что парень пожаловался на домогательство, он, согласно материалам дела, пригрозил подростку и ударил его.

Если в суде вина И.Правилова будет доказана, то ему, как пишет американская пресса, грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет.

Зубрус не верит в обвинение

На событие мгновенно отреагировал форвард New Jersey Devils («Нью-Джерси Девилз», НХЛ) Дайнюс Зубрус – самый известный из воспитанников И.Правилова и «Дружбы-78». Как сообщает isport.ua со ссылкой на Star-Ledger, супер-звезда американского хоккея выразил большую обеспокоенность историей, в которую попал его учитель, и заявил, что не верит в обвинение. «Я знаю этого человека, поддерживаю с ним отношения. У него много врагов. Надеюсь, что правосудие во всем разберется», - заявил 33-летний Д.Зубрус.

Свои комментарии дала также мать этого хоккеиста Ирена Зубринене, которая проживает в США. Она знает И.Правилова свыше 20 лет, поскольку вывезла 11-летнего Дайнюса из Литвы в Украину специально для учебы в «Дружбе-78», основанной И.Правиловым. Ирена и Дайнюс остаются людьми, приближенными к тренеру до сих пор. Мать Зубруса сказала, что не воспринимает эти обвинения. Неправдивые, по ее мнению, свидетельства против тренера возникают из-за суровой спортивной конкуренции в Украине.

Свой комментарий дал Джастин Aдамски (Justin Adamski Sr.) – хоккейный директор и генеральный менеджер катка на Олд-Йорк-роуд в Элкинс Парке, где И.Правилов арендовал лед и в канун ареста тренировал хоккеистов из «Дружбы-78». Менеджер говорит, что он никогда не замечал чего-то неуместного в отношениях между И.Правиловым и 12-15-летними украинскими ребятами.

В то же время ровесник Д.Зубруса 33-летний Максим Старченко - бывший воспитанник «Дружбы-78», который проживает в США, в телефонном разговоре рассказал американским журналистам об И.Правилове совсем другое. М.Старченко написал книгу с красноречивым названием «За железным занавесом: Слезы в идеальном Хоккей’ ГУЛАГе» («Behind the Iron Curtain: Tears in the Perfect Hockey `Gulag`») и выразил надежду, что она прольет светло и на события, о которых идет речь.

«Дружба- 78»

Согласно информации сайта «Хоккейного клуба-школы «Дружба-78» Ивана Правилова», этот клуб был создан в 1982 г. в Харькове. В 1992 г. в Канадском городе Квебек «Дружба-78» стала чемпионом мира в категории PeeWee среди клубных команд (игроки в возрасте до 14 лет). Команда является многократным чемпионом Украины, победителем первых юношеских игр Украины в 1995 г., а также победителем свыше 30 международных юношеских турниров в России, Чехии, Германии, США, Канаде и Мексике. Тренировки детей проходят исключительно по методике И.Правилова – основателя, президента и главного тренера «Дружбы-78». Эта методика позволяет раскрыть заложенный в человеке потенциал на 90-100%, тогда как другие – лишь на 30-40%. Сегодня в клубе «Дружба-78» занимаются свыше 80 детей 1995 - 2003 г.р. Группы 1995-1997 г.р. и 1999 - 2001 р.н. принимают участие в чемпионате Украине. Ребята в старшем возрасте проходят тренерскую практику.

«Достижения команды, – идет речь на сайте «Дружбы-78», – не имеют себе равных, и ее по праву считают одной из лучших юношеских команд мира. Эти фантастические успехи были достигнуты благодаря уникальной и передовой методике тренера Ивана Правилова, его неортодоксальному отношению к организации тренировок и воспитательному процессу, который способствует максимальной реализации возможностей и талантов человека, полному раскрытию потенциала, заложенного природой у юных спортсменов, развитию их морально-волевых и человеческих качеств. И.Правилов применяет собственную систему тренировок и воспитания спортсменов, апробированную на предыдущих командах. Сегодня клуб-школа «Дружба-78» является образцом поведения и мастерства как на хоккейной площадке, так и в жизни. В клубе работает тренерский состав: В.Еремин, О.Игнатьев, О.Баранковский, О.Минак. Они специалисты – знают и используют методику И.Правилова на практике».

Известно, что некоторые воспитанники «Дружбы-78» выступают за разные клубы в США и Канаде, а также в России и Беларуси. Дайнюс Зубрус – один из самых успешных выпускников «Дружбы-78». Сформированным хоккеистом он поехал играть за океан в 17 лет и выступал, в частности, за клубы «Вашингтон Кепиталз», «Филадельфия Флайерз», а в настоящее время является форвардом «Нью-Джерси Дэвилз». В НХЛ (NHL) Д.Зубрус сыграл 1000 матчей и забил 200 шайб, что является одним из лучших показателей в американском и канадском хоккее.

30 лет на катке

На протяжении последних 10 лет «Дружбу-78» сопровождали конфликты, которые так или иначе отразились на судьбе как ее воспитанников, так и тренеров. В частности, осенью 2003 г. за участие в играх двух девушек – 15-летнего капитана команды Елизаветы Рябкиной и 13-летней Виктории Микуленко – «Дружба-78», тогда уже 3-кратный чемпион Украины среди юношей, – была дисквалифицирована и не допущена к финальным матчам в мужских соревнованиях на Всеукраинских зимних играх.

Кажется, эта история окончательно похоронила мечты И.Правилова создать женскую олимпийскую сборную Украины по хоккею. По замыслу тренера, основой этой сборной могли бы стать воспитанницы «Дружбы-78», которые в ней учились наравне с ребятами. Были обращения Лизы Рябкиной и ее родителей к Президенту Украины Леониду Кучме с просьбой содействовать развитию женского хоккея и не дать сломать судьбы юных спортсменок. И.Правилов предлагал проект создания системы подготовки хоккеистов в Харьковской области с перспективой перенесения опыта на весь украинский хоккей.

Неосуществленные намерения тренера обернулись тем, что осенью 2005 г. около 20 выпускников «Дружбы-78» выехали из Украины и продолжили тренировку и учебу в частных колледжах США. В настоящее время за океаном находится около 30 воспитанников клуба – они играют в хоккей и учатся в американских заведениях. 24-летняя Лиза Рябкина, в частности, получает образование в Гарварде.

В Харькове во Дворце спорта, где базировалась «Дружба-78» (как отделение Специальной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва) беспрестанно шли бои клуба с администрацией школы и конкурентами за лед, помещение и выживание. Как один из эпизодов – драка со стрельбой, вмешательство милиции, криминальные дела против тренеров, наконец – выброшенные из помещений на снег все вещи команды: форма, аппаратура, спортивные кулисы, трофеи. «Конкуренция» – пытались найти объяснение харьковчане, очевидцы событий. На то время в «Дружбе-78» училось около 300 детей.

В 2006 г. относительно трех тренеров «Дружбы-78» (на то время главного тренера молодежной сборной Украины И.Правилова и его партнеров Владимира Ерёмина и Олега Чекрышова) было возбуждено уголовное дело. Двое из них – В.Ерёмин и О.Чекрышов – за нарушение подписки о невыезде летом 2007 г. были взяты под стражу (они провели в Харьковском СИЗО около 3 месяцев и были освобождены по амнистии). Третий фигурант дела – И.Правилов из-за опасения быть арестованным в Украине не вернулся из США. Дело было связано с инцидентом в августе 2006 г. в помещении Харьковской СДЮСШОР, когда директор этой школы во время конфликта, который возник между тренерами, родителями, детьми из «Дружбы-78», – с одной стороны, и руководством СДЮСШОР – с другой, применил газовый пистолет.

Летом 2007 г. родители хоккеистов «Дружбы-78», которая находилась на международном турнире «One Hockey» в Филадельфии, заявили, что будут обращаться в Посольство США в Украине и будут просить для своих детей убежища за океаном. Их возмущения вылились в целый ряд протестов в Харькове и Киеве при участии хоккеистов, родителей и представителей общественности. Комментируя эти события, директор СДЮСШОР Сергей Брыжа сказал корреспонденту УНИАН, что считает ситуацию надуманной. По его словам, дети имели в школе все условия для учебы, тренировок и участия в соревнованиях. И то, что названные тренеры «Дружбы-78» «уволенные за нарушение дисциплины и находящиеся под следствием по факту хулиганства, находились на подписках о невыезде, – заявил С.Брыжа, – просто используется в корыстных целях».

Правилов в США стал жертвой детской мести?

Родители хоккеистов и тренеры «Дружбы-78» шокированы историей с И.Правиловым в Соединенных Штатах.

Об этом сообщил в интервью УНИАН тренер Владимир Ерёмин, который недавно вернулся из-за океана с командой юношей 1995-1997 г.р., которая проводила в США спортивно-тренировочные сборы. Криминальная история, в которой фигурирует И.Правилов, произошла с двумя подростками именно из этой группы. Оба хоккеиста остались в Штатах для продолжения тренировок. По словам В.Ерёмина, другая команда «Дружбы-78», сформированная из юных хоккеистов 1999-2000 г.р., прилетела в США 8 января по приглашению И.Правилова и тренируется для участия в Чемпионате мира среди детских клубных команд в возрасте до 13 лет, который должен пройти в Квебеке (Канада) в феврале 2012 г. Эта команда состоит из 25 юных хоккеистов, кроме харьковчан, а нее входят еще несколько подростков из других городов Украины. Также на базе «Дружбы-78» продолжает тренировку группа старшего возраста, которая готовится к играм Чемпионата Украины и в которой находятся 2 фигуранта «дела Правилова».

То, что произошло с И.Правиловым, «могло стать следствием детского хулиганства, а то и мести», – сказал В.Еремин. Он отметил, что такой вывод сделала в разговоре с ним мать одного из подростков из Киева, который находится на тренировках в США. «Я пообщалась со своим сыном и поняла, что те ребята устали от «воспитательного процесса» и решили отомстить тренеру (И.Правилову – УНИАН)», – привел слова матери хоккеиста В.Ерёмин. Тренер отметил при этом, что И.Правилов всегда был принципиально требовательным к юным хоккеистам в процессе учебы – это одна из главных черт его тренерского стиля. И это, возможно, иногда вызывает сопротивление в подопечных – так часто бывает в тренерской работе. В.Ерёмин допустил, что слова матери, которая говорила со своим сыном, с другими ребятами и их родителями «могут отражать суть произошедшего».

Уже сегодня, 24 января, В.Ерёмин прибавил, что ему стали известны некоторые другие подробности «истории в Elkins Park». Тренеру о них сообщили родители других ребят, которые продолжают тренировку в США. Картина вырисовывается такая: ночью в квартире в предместье Филадельфии Элкинс Парк (Elkins Park) вместе с И.Правиловым находились не 2, а 7 подростков. «В квартире 2 комнаты, двери не закрываются, все навиду. Ребята удивлены и характеризуют ситуацию не иначе, как «бредом», – сказал В.Ерёмин.

Тренера поддержал отец одного из хоккеистов харьковчанин Эдуард Пилипенко. В разговоре с корреспондентом УНИАН он назвал И.Правилова «настоящим учителем и настоящим воспитателем». Э.Пилипенко сказал, что он «в восторге» от И.Правилова как тренера и педагога и очень ценит его методику. «И.Правилов выставляет высокие требования, но всегда помогает. Там, где нужно, где непослушание детей или какие-то проблемы, - глубоко вникает и разбирается, обсуждает ситуации с родителями», - отметил отец хоккеиста. «Большинство ребят, - прибавил он, - не верят в то, что такое могло произойти». Приблизительно такого же мнения и некоторые другие родители из Харькова и Киева, с которыми удалось побеседовать корреспонденту.

В то же время, моральные качества И.Правилова подверг сомнению спортивный чиновник, который пожелал остаться неназванным: «В Харькове многое делается для хоккея и в дальнейшем будет делаться. Это касалось и Правилова. Ему делали очень много, но он оказался неблагодарным человеком».

По информации, которой владеет В.Ерёмин, И.Правилов был задержан в конце прошлой недели и сейчас находится под следствием. Тренер отметил, что на протяжении 5 лет своего проживания США И.Правилов постоянно организует тренировочные сборы украинских хоккеистов, их поездки за океан для участия в турнирах и сам проводит мастер-классы. Федерация хоккея Украины заинтересована в участии юных украинских хоккеистов в международных соревнованиях.

По данным В.Ерёмина, на данный момент американская сторона не имеет претензий к детям и тренеру Олегу Игнатьеву, который возглавляет команду на нынешних сборах в США, и предоставляют им право выбора – тренироваться дальше или возвращаться в Украину.

В конце В.Ерёмин отметил, что выезды украинских хоккеистов за океан – это хорошая спортивная школа. Команды, которые по приглашению И.Правилова на протяжении этих 5 лет принимали участие в международных соревнованиях в США, неоднократно выигрывали турниры. В частности, сообщил он, в 2011 г. команда «Дружба-78» (1997 г.р.) под руководством И.Правилова стала победителем турнира среди команд высшего уровня подготовки Labor Day Tournament в США, а также победителем турнира Gatorade в штате Нью-Джерси (США) и финалистом самого престижного летнего турнира на севере США – One Hockey в Пенсильвании. Также в конце ноября в 2011 г. подопечные И.Правилова из «Дружбы-78» (1995-1997 г.р.) выиграли турнир в Пенсильвании в городе Эстон. Они на протяжении 39 дней провели 33 игры, из которых в 17 одержали победу.

В пресс-службе Министерства образования, науки молодежи и спорта Украины в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в США, УНИАН сообщили, что им ничего об этом не известно, и предложили направить официальный запрос по закону «О доступе к публичной информации».

Слушание дела в американском суде назначено на 27 января. По сообщениям СМИ, И.Правилов, находясь под стражей, выразил обеспокоенность тем, что без него подготовка «Дружбы-78» к Чемпионату в Квебеке может быть сорвана. Пресса пишет, что главный тренер попросил раньше начать слушание дела в связи с тем, что, как он высказался, «команда обезглавлена».

Владимир Кравченко, собкор УНИАН в Харькове