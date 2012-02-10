В понедельник ФГИ будет продавать облэнерго – один из участников конкурса не получил официального приглашения

В понедельник, 13 февраля 2012 года, в Фонде государственного имущества состоится 2 конкурса по продаже пакетов акций энергокомпаний. Об этом сообщает официальный сайт Фонда.

Конкурс по продаже 50% акций ЧАО "Винницаоблэнерго" начнется в 9.00. К участию в нем допущены ЧАО "Львовоблэнерго", ООО "Луганское энергетическое обьединние", ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина". Начальная стоимость государственного пакета акций ЧАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 650 тыс. грн.

Конкурс по продаже 50% акций ПАТ "Закарпатьеоблэнерго" будет проведен в 11.00. К участию в нем допущены ООО "Луганское энергетическое обьединение" (г. Луганск) и ООО "Энергетическая Украина ТВ" (г. Киев). Начальная стоимость государственного пакета акций ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" - 135 млн. грн.

Конкурсы будут транслироваться online на официальном сайте ФГИУ.

В то же время ПАО «Львовоблэнерго» по состоянию 18.00 пятницы, т.е. на момент окончания рабочего дня и недели, так и не получила официальное приглашение конкурсной комиссии по продаже государственного пакета акций «Винницаоблэнерго» на основании которого компания может быть допущена к торгам. Об этом УНИАН сообщил представитель «Львовоблэнерго» Александр САГУРА.

По его словам, «Львовоблэнерго» опасается, что отсутствие официального приглашения у компании может стать формальным поводом для ее недопуска к повторным торгам, которые состоятся с самого утра в ближайший понедельник, 13 февраля. Он пояснил, что приглашение является основанием, по которому компания-претендент регистрируется к участию в торгах и становится их полноправным участником. "Отсутствие разрешения может стать формальным поводом для такой себе фильтрации нежелательных претендентов. Фонд начинает работу в 9 утра и торги - на 9 утра тоже - без документов на руках мы фактически просто не успеем пробежать от входа до места проведения конкурса... И значит не сможем в нем поучаствовать... Но это никого уже интересовать не будет, конкурс состоится без "неуспевших... и вроде даже претензий предъявить некому. ", эмоционально заявил представитель "Львовоблэнерго".

Как известно торги запланированы на 9.00 в понедельник, 13 февраля, и на сайте ФГИУ сегодня был размещен анонс-информация о торгах, в которой указывалось, что к конкурсу допущены те же три участника, что и к предыдущему - VS Energy, ЛЭЕ и "Львовоблэнерго".

В то же время как сообщил УНИАН источник близкий к проведению конкурса, на уровне руководства ФГИ озвучивался тезис о том, что не все компании смогут принять участие в конкурсе. «Говорилось о том, что не все из трех ранее заявленных участников будут допущены к торгам. Однако какой именно участник останется за бортом пока не известно»,- сказал собеседник агентства.

Получить официальный комментарий главы ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО или кого-либо из руководства Фонда агентству УНИАН не удалось. На просьбу о комментарии обстоятельств организации торгов, в пресс-службе ФГИ УНИАН сообщили, что в ближайшее время фонд обнародует заявление с пояснениями относительно ситуации сложившейся вокруг повторных торгов госпакета «Винницаоблэнерго».

Кроме того, несмотря на планирующуюся online-трансляцию торгов в понедельник журналисты УНИАН, а также других информационных агентств намерены присутствовать возле админздания ФГИ при проведении торгов по продаже контрольного госпакета энергокомпании.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго", на котором в ходе аукционных торгов должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума.

В этой связи ФГИУ перенес проведение конкурса на понедельник, 13 февраля.

К участию в первичном конкурсе были допущены ООО «Луганское энергетическое объединение» ("ЛЭО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Энерджи Интернейшнл Украина") и ПАО "Львовоблэнерго".

Справка. УНИАН. ФГИУ 14 декабря 2011 г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго".