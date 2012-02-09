В Киеве следователь погорел на взятке 500 долларов

Сегодня сотрудники МВД совместно с представителями Управления СБУ в Киеве задержали следователя одного из подразделов столичной милиции во время получения взятки.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, предварительно установлено, что от обвиняемого в совершенные дорожно-транспортного происшествия следователь требовал и получил вознаграждение в размере 500 дол. якобы за содействие в позитивном решении вопроса по расследованию уголовного дела.

В настоящее время этот противоправный факт задокументирован, вещественные доказательства изъяты. Собранные материалы направлены в прокуратуру для принятия решения согласно действующему законодательству.