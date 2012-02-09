Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2012 года

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, по итогам тайного голосования, которое состоялось сегодня, в четверг, 9 февраля, определил лауреатов Шевченковской премии 2012 года.

Об этом ZN.UA сообщили в Комитете по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Так, лауреатами премии в области литературы стали Петр Мидянка за сборник поезий 2010 года «Луйтра в небо» (представленный на получение премии от Ассоциацией украинских писателей) и Владимир Рутковский за историческую трилогию для детей «Джури» 2007-1010 гг. («Джури козака Швайки», «Джури-характерники», «Джури і підводний човен», представлен от Гостелерадио Украины).

В номинации «литературоведение и искусствознание» победила Татьяна Кара-Васильева за книгу «Історія української вишивки».

В музыкальном направлении лауреатом стал композитор Виктор Степурко за псалмодейство «Монологи віків» для смешанного хора и солирующих инструментов (в семи частях на канонические тексты).

Премия в номинации «изобразительное искусство» была «выписана» самому дорогому художнику Украины – Анатолию Криволапу за цикл из 50 работ «Український мотив».

Премии в номинации «концерно-исполнительское искусство» и «народное и декоративно-прикладное искусство» в этом году не определены.

Фото - Макса Руденко и Марии Семенченко/ ЛитАкцент