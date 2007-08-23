НУ-НС не допустит никаких манипуляций с газотранспортной системой

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» не допустит каких-либо манипуляций с газотранспортной системой Украины.

Об этом заявил на пресс-конференции в Сумах председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.

“Украинская ГТС принадлежит не правительству ЯНУКОВИЧА, а украинскому народу”, - подчеркнул он.

При этом В.КИРИЛЕНКО напомнил, что “в стране действует закон, принятый в парламенте под давлением “Нашей Украины”, под давлением оппозиции, который запрещает отдавать в концессию, приватизировать или продавать украинскую газовую трубу”.

“Активы ГТС принадлежат Украине и украинскому народу и стоят миллиарды гривен. Поэтому если у правительства ЯНУКОВИЧА чешутся руки “под шумок” сдать украинскую трубу, то мы заявляем, что этого не допустим. Мы не позволим их отдать за эфемерные обещания”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 августа председатель “Нефтегаза” Евгений БАКУЛИН заявил, что Украина и Россия ведут переговоры о возможности предоставления Украине российских месторождений в обмен на часть украинской газотранспортной системы.

Между тем Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на следующий день заявил, что не давал мандата на переговоры между Россией и Украиной в газотранспортной сфере.

В частности, он подчеркнул, что мандат, директивы на межгосударственные переговоры может издавать только Президент. “Мандата на такой вариант переговоров я не давал, и то, что заявил этот господин, не имеет никакого правового основания”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.