На украинских трубах можно жарить яичницу (видео)

Энтузиасты, которые агитируют за теплосбережения, доказали, что на украинских трубах и люках можно жарить яичницу, сообщает ТСН. По дороге к домам в воздух вылетает столько тепла, что его хватает, чтобы приготовить завтрак. Получается, что в стране, которая обречена экономить газ, тепло не экономят.

Люки, из которых выходит пар, видел каждый. Но не все знают, что на тепловизорах эти места показывают почти температуру кипения, по шкале Цельсия до 79 целых и 83 десятых градуса. Чтобы такие цифры сделать понятнее, энтузиасты, которые агитируют за теплосбережения, готовят на канализационном люке обычную яичницу. Обычно украинское куриное яйцо разбивают в термостойкую посуду для микроволновки и ставят на люк. Накрывают и ждут минут пять. Импровизированную сковороду закрывают от ветра, и завтрак на обочине готов. "Кому еще кусочек, - интересуется эксперт по энергосбережению Святослав Павлюк. - Классное яйцо, кстати".

"Таких люков в районе я могу насчитать несколько десятков, это только на Подоле", - уверяет Святослав Павлюк.

На таких трубах не только яичницу жарить, а и спать можно. В большие морозы трубы теплотрассы, наверное, спасают жизнь многих бездомных. Здесь тоже пожарили яйца. "На самом деле яичница не до конца готова, - комментирует Святослав Павлюк, - но побелела, в хороших ресторанах яичница-глазунья, так что приятного".

От 40 до 80 градусов дают пробелы и большой трубы теплосети. Температуру +7 показывают якобы и защищенные участки, но и они не должны отличаться от окружающей температуры на целых 20 градусов, говорят исследователи. "На самом деле перепад температуры должна быть полградуса, а если на улице минус четырнадцать, а труба семь, то двадцать градусов она греет атмосферу", - уверяет Павлюк.

Старую теплотрассу прокладывали, когда обогрев был дешевым. Если заменить трубы, можно сэкономить треть тепла. Это уже подсчитали в Змиеве на Харьковщине, где поставили полиуретановые трубы. "Мы в совокупности сэкономили около тридцати процентов тепла, - говорит председатель Змиевской райгосадминистрации Евгений Мураев. - Это даст возможность снизить тарифы для населения на двенадцать процентов, зато это окупается в течение нескольких отопительных сезонов".

Правда, в Змиеве это был пилотный проект, на который деньги дало государство, а вот местных бюджетов пока не хватает.