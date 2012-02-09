Газпром: использование украинских ПХГ для транзита - обычная практика

Использование газа из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) при осуществлении транзита является обычной практикой "Газпрома", сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Валерий Голубев.

"Это обычная работа, для того ПХГ в Украине и создавались", - сказал он, отвечая на вопрос, пользуется ли "Газпром" предложением Украины по подъему газа из ПХГ для поставок в Европу, сообщает РИА Новости.

Голубев подчеркнул, что ничего исключительного в ситуации, когда "Газпром" использует украинские ПХГ для обеспечения транзита, нет.

Как заявлял в понедельник премьер-министр Украины Николай Азаров, Украина сократила отбор российского газа для того, чтобы помочь "Газпрому" обеспечить топливом страны Европы, и компенсирует недостачу газа из своих подземных хранилищ. В свою очередь руководитель главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, подъем газа из украинских подземных хранилищ газа - единственный способ, который поможет России обеспечить потребности Европы в условиях сильных морозов.