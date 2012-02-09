Минобразования закрыло колледж для слепых и глухих детей в Киеве

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины незаконно закрыло Международный медицинский колледж для слепых и глухих детей в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполняющий обязанности директора частного высшего учебного заведения «Международный медицинский колледж» Виктор ЧЕРНЫШОВ.

Он сообщил, что Международный медицинский колледж в течение 20 лет учит слепых детей по специальности “медицинская сестра-массажист” и глухонемых - по специальности “зубной техник”. Всего с 1991 по 2011 год колледж окончили 3400 человек.

В июне 2011 года, по словам В.ЧЕРНЫШОВА, на центральном входе в колледж появилась табличка со сходным с колледжем названием – “Международный колледж медицины”. Впоследствии, заметил он, на территории учебного заведения и в его помещении начали появляться плакаты, на которых сообщалось, что Международный медицинский колледж (ММК) лишен права на образовательную деятельность, вместе с тем, все права переходят Международному колледжу медицины (МКМ).

Комиссия Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, к которой обратилось руководство ММК, устроило осенью 2011 года проверку именно их заведения, а не МКМ, отметил В.ЧЕРНЫШОВ. Комиссия, которая, по его словам, проводила проверку лишь несколько минут, приняла официальное заключение, что условия обучения в заведении не соответствует нормам, а уровень знаний учеников очень низок.

В апелляции акта проверки директору Международного медицинского колледжа было отказано.

“Давление на директора со стороны членов комиссии и чиновников министерства было настолько серьезным, что у него случился сердечный приступ, и он умер”, – сообщил В.ЧЕРНЫШОВ и добавил, что это произошло 23 ноября - за день до того, как результаты проверки комиссии были рассмотрены на заседании Государственной аккредитационной комиссии Украины.

“Они не только в течение трех минут приняли решение закрыть нашу образовательную деятельность, они еще и приняли решение обязать покойного Геннадия Гребенюка (директора колледжа) срочно перевести детей в другие учебные заведения”, – заявил В.ЧЕРНЫШОВ и заметил, что в Киеве больше нет образовательных заведений, которые учат слепых и глухонемых на младших медицинских специалистов.

В свою очередь, юрист Олег ВЕРЕМИЕНКО отметил, что после составления акта о неудовлетворительной работе колледжа руководству не было предоставлено достаточно времени на устранение недостатков, как это предусмотрено законодательством – у них сразу отобрали лицензию.

В то же время, по его информации, 7 февраля Международный колледж медицины (МКМ) уже получил лицензию.

Присутствующий на пресс-конференции член Гуманитарного совета при Президенте Украины, правозащитник Семен ГЛУЗМАН отметил, что 9 февраля сообщит Президенту Виктору ЯНУКОВИЧА о ситуации с закрытием Международного медицинского колледжа.

“Министр образования борется с образованием тех детей, которые и так обделены в нашей стране”, – отметил он.