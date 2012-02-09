Польские эксперты: украинская армия - самая отсталая в регионе

Украинская власть тратит на армию меньше всего средств, чем соседние государства, несмотря на то, что в этом году расходы на Вооруженные силы впервые за последние годы превысят 1% ВВП.

Об этом говорится в обзоре аналитического Центра восточных исследований (OSW, Варшава), которым владеет УНИАН.

Эксперт центра Анджей ВИЛЬК отметил, что Беларусь тратит на армию 1,3% своего ВВП, Румыния - 1,4%, Польша - 1,9%, а Россия - от 3 до 4% ВВП.

Он заметил, что в этом году расходы на Украинскую армию возрастут на 20% - до почти 2 млрд. долларов, что составляет 1,1% ВВП Украины.

По данным OSW, с текущем году Украина больше всего средств направит на техническую модернизацию армии - 185 млн. долларов и на развитие вооружения и военной техники - около 290 млн. долларов.

Эксперт отметил, что украинская армия долгое время не закупала новые виды вооружений и военной техники и в результате «стала технологически самой отсталой армией в регионе, с наименьшим процентом исправной техники». «Перед угрозой потери оборонных возможностей начало модернизации стало необходимостью", - указал А.ВИЛЬК.

Он добавил, что запланированное увеличение инвестиций в модернизацию армии и закупку новой техники направлено также в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины, который является важным элементом украинской экономики.

А.ВИЛЬК также напомнил, что Украина до 2017 года планирует сократить численность Вооруженных сил до 130 тысяч.

Как сообщал УНИАН, Польша планирует в этом году потратить на стотысячную армию свыше 9 млрд. долларов, почти 2 млрд. из которых будет направлено на закупку новой техники. Польша за последнее десятилетие увеличила расходы на оборону в более чем в 2,5 раза - до почти 1,6 млрд. долларов в 2010 году с почти 600 млн. в 2002 году (согласно текущему курсу 1 USD = 3,2 PLN).