Попов: у нас 55 религиозных общин

Председатель КГГА призывает духовенство активнее приобщаться к воплощению Стратегии развития Киева

Киев. 8 февраля. УНИАН. Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ призывает духовенство столицы активнее приобщаться к воплощению Стратегии развития Киева и подавать предложения относительно реализации совместных социальных проектов в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал во время заседания Совета церквей и религиозных организаций Киева.

«Хотя законодательно церковь отделена от государства, но мы реализуем общую политику, связанную с развитием Украины, укреплением духовных и моральных ценностей наших граждан. А потому естественно, что у Киева и его духовенства есть общие программы сотрудничества. Речь идет, прежде всего, о городской целевой программе «Киев: государственно-церковные отношения». Она уже вошла в общую Стратегию развития города до 2025 года. Однако чем чаще общаемся, тем более у нас возникает общих проектов и инициатив, которые могут стать составляющими этой программы», – отметил А.ПОПОВ.

Со своей стороны, представители духовенства отметили оживление сотрудничества с городом в течение последних двух лет. По их словам, впервые в истории Киева городская власть не дискредитирует ни одной из официальных религиозных общин и одинаково способствует каждой из них.

А.ПОПОВ призвал лидеров столичного духовенства встречаться чаще, и подчеркнул, что город и в дальнейшем будет осуществлять политику равенства и толерантности относительно каждого из 55 киевских церковных сообществ.

«Каждая религиозная община представляет определенное количество людей, которые проживают в городе, и мы как власть должны уважать религиозные убеждения каждого киевлянина. У нас 55 религиозных общин разных конфессий. Поэтому, безусловно, мы должны учитывать интересы всех», – подчеркнул председатель КГГА.