УПЦ-МП: благословение митрополита - это поиск юридических путей

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир на время своей болезни благословил митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла быть старшим викарием Киева и Киевской епархии.

Об этом “УНИАН-Религии” сообщил пресс-секретарь предстоятеля протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, комментируя письмо Блаженнейшего духовенству Киевской епархии, датированное 7 февраля.

«Письмо митрополита Владимира духовенству Киевской епархии не противоречит решениям Священного Синода УПЦ и не отменяет их. Согласно решению Синода, митрополиту Павлу поручено временное управление Киевской епархией на период болезни Блаженнейшего. Письмо Блаженнейшего викариям и духовенству Киевской епархии, с одной стороны, подтверждает управленческие полномочия митрополита Павла, а, с другой, свидетельствует о том, что Блаженнейший выздоравливает и постепенно возвращается к делам», - отметил пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП.

Также он объяснил, что благословение митрополита Владимира митрополиту Павлу – это поиски юридических путей делегирования полномочий.

Напомним, что 7 февраля состоялось епархиальное собрание Киевской епархии, к которому обратился с письмом митрополит Киевский и всей Украины Владимир. В нем предстоятель УПЦ МП, в частности, отметил: «...Жизнь продолжается. Решением Священного Синода от 26 января 2012 года на время нашей болезни временно управляющим Киевской епархией назначен митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Благодарю Священный Синод за оказанную нам помощь в управлении Киевской епархией. Оставляю за собой право быть управляющим архиереем Киевской кафедры».

Как пишет в письме митрополит Владимир, «в свое время по нашему представлению решением Священного Синода Киевская епархия была разделена на викариатства во главе с нашими викарными епископами. Как показала практика, такой стиль управления оказался эффективным и удовлетворяющим нас. Несмотря на наше частое отсутствие в прошлом, связанное с визитами архипастырей, в епархиальной жизни не возникало проблем, с которыми не мог бы справиться созданный нами аппарат управления епархией. Надеюсь на то, что так будет и в дальнейшем».

В то же время Блаженнейший отметил, что “как митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Украинской православной церкви и управляющий Киевской епархией, на время моей болезни благословляю преосвященному Павлу, митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому, быть старшим викарием города Киева и Киевской епархии. Решение по Киевской епархии принимать коллегиально с руководителями викариатств, подавая на наше утверждение и подпись. Канцелярии Киевской митрополии осуществлять свои функции в привычном режиме. Корреспонденцию и документы для ознакомления и утверждения передавать через нашего личного секретаря».

«Призываю на вас Божье благословение, прошу святых молитв и об одном молю у Бога: братья, пусть будет мир между вами и чуждым для вас будет раздор. Обязанности свои выполняйте честно, помня слова Христовы: «Кто хочет среди вас быть первым, пусть будет вам слугой», - добавил предстоятель УПЦ МП.