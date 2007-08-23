Чем угрожает Украине ипотечный кризис в США

Ряд украинских банков может перенести выпуск еврооблигаций в связи с неблагоприятной ситуацией, сложившейся на рынках заимствований. Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала аналитик рынка облигаций ИК «Тройка Диалог Украина» Мария МАЙБОРОДА.

Она отметила, что рост доходности еврооблигаций, безусловно, негативно влияет на банковскую систему, «лишая банки возможности дешевого рефинансирования старых заимствований и источника привлечения новых». «Возможно, ряд банковских размещений будет отложен до разрешения ситуации на рынках заимствований», - считает М.МАЙБОРОДА.

При этом она отметила, что иностранные заимствования банков составляют лишь 23% от совокупных банковских активов, при этом лишь менее 40% этих займов краткосрочные, но и они более чем наполовину перекрываются свободными средствами банков на корреспондентских счетах в НБУ.

«Главный риск, с нашей точки зрения, заключается в том, что тревожные настроения на развивающихся рынках вследствие ипотечного кризиса в США затянутся, ситуация в России и Казахстане может усугубиться, что, в свою очередь, может оттолкнуть некоторых инвесторов от региона в целом, включая и Украину», - подчеркнула М.МАЙБОРОДА.

Как сообщал УНИАН, кризис в ипотечной отрасли США, берущий начало в сегменте subprime, к которому относятся кредиты, выданные заемщикам с низким уровнем кредитоспособности, уже оказал негативное влияние на работу крупных игроков финансового сектора.

Так, крупнейший во Франции банк BNP Paribas заморозил средства фондов Parvest Dynamic ABS, BNP Paribas ABS Euribor и BNP Paribas ABS Eonia на сумму 1,6 млрд. евро (2,2 млрд. долл.), сославшись на проблемы американского ипотечного сектора subprime. Позже банк сообщил, что риски убытков от кризиса subprime ограничены, заверив инвесторов в стабильности банка.

Американская банковская компания и эмитент кредитных карт Capital One Financial Corp объявила, что закроет ипотечное подразделение, купленное менее года назад, а еще две компании ипотечного сектора предприняли попытки увеличить ликвидность на фоне роста убытков.

Американский ипотечный кредитор Thornburg Mortgage Inc сообщил, что продал активы в области ипотеки стоимостью 20,5 млрд. долл. и сократил объем краткосрочных займов на похожую сумму, стремясь уменьшить риск, связанный с потерей доступа к краткосрочным кредитным рынкам.

Компания Luminent Mortgage Capital Inc, осуществляющая инвестиции на рынке ипотеки, сообщила, что продаст 51% акций с большой скидкой холдингу Arco Capital Corp, чтобы укрепить свое финансовое положение.