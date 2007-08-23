В Тернополе ввели бесплатный проезд для пассажиров... в вышиванках

В Тернополе в течение четырех дней пассажиры в вышиванках будут ездить в общественном транспорте бесплатно.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления транспорта Игорь МЕДЫНСКИЙ, соответствующий меморандум перевозчики подписали с городским советом.

“Они охотно откликнулись на идею городского председателя. Немало водителей даже сказали, что сами в эти дни вместо униформы наденут вышиванки”, - сообщил И.МЕДЫНСКИЙ. По его словам, бесплатно людей в национальных нарядах будут перевозить 24-26 августа по случаю Дня Независимости, а также на День города 28 августа. Он отметил, что убытков перевозчикам не будут компенсировать, эта акция будет их спонсорской помощью городу.

Сколько именно придется перевезти людей бесплатно, в управлении точно сказать не могут. “Мы хотим, чтобы людьми в вышиванках были заполнены все маршрутки и троллейбусы. Также бесплатный будет проезд для тех, у кого одежда будет с символикой города”, - сказал И.МЕДЫНСКИЙ.

Он пообещал, что такая акция будет проводиться и в следующем году. “Это очень хорошая идея, и она не умрет. Я думаю, мы уже будем старенькими, а эта традиция останется”, - сказал И.МЕДЫНСКИЙ.

Он не исключил, что подобные акции перевозчики совместно с мэрией будут устраивать и в другие праздники, скажем, на Новый год людей в костюмах Деда Мороза также будут перевозить бесплатно.