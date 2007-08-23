Квартиры или деньги: Киевсовет сделал выбор

Сегодня Киевский городской совет по инициативе Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО принял решение, в соответствии с которым застройщики будут отдавать городу 10-20% жилой площади квадратными метрами, а не деньгами, как это было раньше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

По словам заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, это сделает невозможным махинации или злоупотребления теми площадями, которые отчисляются в столичный бюджет.

Как сказал О.ДОВГИЙ, «любая структура, независимо от ее отдаленности или приближенности к какому-то чиновнику, депутатам или другим власть предержащим, будет отчислять определенный взнос исключительно квадратными метрами, а не по какой-то неизвестной оценке в денежной форме».

Эти квадратные метры, согласно процедуре, будут проданы на аукционе, отметил О.ДОВГИЙ. «К этому мы планируем привлечь из городского бюджета дополнительно достаточно значительную сумму и, соответственно, сократить очередь на получение жилья», - сказал секретарь Киевсовета.

«В зависимости от зоны, в которой ведется строительство, утвержден тот или другой процент, который застройщики должны отдать в бюджет - от 10 до 20%. Раньше эти отчисления могли отдаваться как квадратными метрами, так и средствами. Иногда были злоупотребления», - отметил О.ДОВГИЙ.

По словам секретаря Киевсовета, «не все инвесторы передают альтернативную стоимость альтернативной площади. Скажем, построили 1000 м на Крещатике, а отдали 10% на Троещине. Теперь они будут отдавать эти метры там, где они построили. Если это на Крещатике, то эти квадратные метры будут проданы с аукциона по рыночной цене. А за эти средства будут выкуплены квартиры на вторичном рынке и таким образом будет сокращаться очередь на жилье».