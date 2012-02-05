Украина перестала покупать мясо у ЕС из-за экзотического вируса

Украина перестала покупать говядину и баранину у европейских производителей. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине". Данное ограничение импорта является временным, но необходимым. Дело в том, что в Германии, Бельгии, Франции, Великобритании и Нидерландах отмечены вспышки заболевания животных, вызванные вирусом Шмалленбегр, поражающим крупный и мелкий рогатый скот. Ветеринары говорят, что этот вирус экзотический, передается кровососущими насекомыми и раньше выявлялся только в отдаленных регионах мира.

Мнения по поводу опасности данного вируса разделились. Европейские медики уверяют, что новое заболевание для человека не опасно. В России же уверены, что ветслужбы европейских стран замалчивают ситуацию и не предпринимают достаточных мер по предотвращению заболевания. А, например, исследователи из Голландии осторожно говорят, что возможность заражения человека вирусом Шмалленберг не исключена. При этом симптомы болезни могут быть самыми разными - от легкой тошноты, до лихорадки и интоксикации.

Отечественные эксперты считают запрет на ввоз мяса из зоны риска вполне обоснованным. Тем более, что на сегодня для Украины этот шаг не критичен, ведь пока экспорт говядины по объему у нас превышает импорт.

При этом ряд участников рынка не исключают, что снижение импорта скажется на качестве украинских мясопродуктов. Мясоперерабатывающие предприятия и сегодня нередко заменяют в колбасе говядину мясом птицы. Теперь не исключено, что такие "подмены" будут встречаться чаще.