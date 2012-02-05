С СТО в Киеве угнали и разбили дорогую иномарку

В Киеве со станции техобслуживания угнали и разбили иномарку.

Как сообщает ТСН, злоумышленником оказался не опытный автовор, а обычный автомеханик этого же сервиса. Мужчина сильно выпил и захотел покататься.

Несколько дней назад иномарку, стоимостью 30 тысяч долларов, оставили на СТО для ликвидации маленького дефекта - у нее не работала печка.

Перед ремонтом механик СТО решил объездить авто. Но далеко отъехать ему не удалось. Мужчина не справился с управлением и уже через несколько минут въехал в припаркованный джип. Тот "отделался" незначительными вмятинами, а вот похищенная иномарка ремонту уже не подлежит.

Водитель был с признаками явного алкогольного опьянения. Поэтому его отправили на экспертизу, которая это и подтвердила, сообщили в милиции.

Механик признался, что жажда скорости у него проснулась именно после выпитого. С работы его уже уволили. Теперь он должен возместить владельцу стоимость разбитого авто и ему грозит штраф или 5 лет за решеткой.

Правда, говорят правоохранители, побить рекорд самой дорогой поездки механик СТО не смог. В прошлом году его установили двое работников автомойки, когда утопили джип.

Они взяли авто, которое оставили на "генеральную уборку". Тоже не справились с управлением, и машина направилась на дно Днепра.