Дипломаты объединились в общественный ”Союз”

Сегодня состоялось учредительное собрание Всеукраинской общественной организации „Союз дипломатов Украины”, которая создается на основании профессиональной принадлежности и объединяет работников дипломатической службы Украины и других заинтересованных в дипломатической сфере лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, основание „Союза” создает широкие организационно-правовые возможности для воплощения в жизнь основных принципов дипломатии, решения неотложных проблем дипломатической службы и ее работников и, в частности, в сфере социально-экономического обеспечения.

Согласно Уставу „Союза дипломатов Украины” почетным председателем избирается действующий министр иностранных дел Украины, председателем „Союза” избран посол по особым поручениям Юрий РИЛАЧ.