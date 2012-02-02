Азаров запретил выписывать бомжей из больниц

В период существенного похолодания в Украине больницам запрещено выписывать пациентов, которые не имеют постоянного места жительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что соответствующий приказ издало Министерство здравоохранения.

«Сообщаю всем, что Министерство здравоохранения издало приказ, которым запрещается выписывать из больниц людей без постоянного места жительства пока стоят холода», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что по поручению вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО социальные работники должны будут проводить обходы одиноких и беспомощных людей.