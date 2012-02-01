МВД: министр взял отпуск не из-за ситуации вокруг Ех.ua

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО находится в отпуске с 20 января по 6 февраля, что не имеет никакого отношения к ситуации, сложившейся вокруг файлообменника Ех.ua.

Об этом заявил УНИАН начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, "министр ушел в отпуск на свой день рождения, 20 января. Согласно положению о прохождении службы в органах внутренних дел Украины, он имеет право на отпуск в любое время, вне независимости от того, как долго работает на должности министра".

Как сказал В.ПОЛИЩУК, министр вероятнее всего, хотел избежать поздравлений с днем рождения на работе, поэтому взял отпуск на этот период.

В.ЗАХАРЧЕНКО "приступает к работе в следующий понедельник, 6 февраля", - добавил В.ПОЛИЩУК.

Он напомнил, что во время проведения Евро-2012 у сотрудников милиции, в частности, руководства МВД, не будет возможности уйти в отпуск. "И в конце года украинскую милицию ожидает тяжелый период – обеспечить правопорядок в ходе подготовки к выборам в Верховную Раду и во время их проведения. Тоже отпуск невозможен. Поэтому министр и выбрал удобное время для отдыха", - пояснил В.ПОЛИЩУК.

На вопрос, может ли отпуск министра быть связан с ситуацией вокруг файлообменника Ех.ua, он ответил: "Ех.ua - это вчерашнее мероприятие. Оно, конечно же, никак не связано с отпуском министра".

Что касается официального сайта ведомства, то, по словам В.ПОЛИЩУКА, предпринимаются все необходимые усилия для того, чтобы восстановить работу сайта. В настоящее время сайт МВД недоступен. В МВД Украины допускают, что это DОS-атаки, в связи с чем министерство предлагает пользователям обращаться к страничке МВД на Facebook.

Заместитель начальника Управления связей с общественностью МВД Сергей БУРЛАКОВ добавил: "Информация Ех.ua о том, что серверы не были изъяты, не соответствует действительности. Серверы изъяты под протоколы, это подтверждено документально, обыски были санкционированы судом".

Как сообщал УНИАН, 31 января правоохранительные органы прекратили деятельность веб-ресурса ЕХ.ua из-за нарушения прав интеллектуальной собственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 176 Уголовного кодекса Украины.