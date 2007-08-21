Воронежский авиазавод по украинской лицензии будет собирать самолет Ан-148

Воронежский авиастроительный завод будет собирать самолет Ан-148 по украинской лицензии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, соответствующие договоренности были достигнуты сегодня в ходе визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву.

Как сообщалось, сегодня в подмосковном Жуковском открылся 8-й Международный авиационно-космический салон «МАКС-2007». В церемонии открытия принял участие Президент России Владимир ПУТИН. Премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ присутствовал на открытии в качестве почетного гостя.

Во время проведения Международного авиационно-космического салона «МАКС-2007» был подписан Меморандум о взаимопонимании в развитии сотрудничества в области транспортной рамповой и пассажирской авиатехники между Государственным авиастроительным концерном «Авиация Украины» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (РФ).

В сообщении пресс-службы Партии регионов также отмечается, что авиационные предприятия Украины рассчитывают в ходе авиасалона подписать несколько меморандумов о намерениях.

«По словам руководителей авиационной отрасли России, их страна нуждается в существенном обновлении парка региональных самолетов. В планах российского авиапрома до 2020 года нарастить парк до 450 машин. В перспективе – 850 самолетов. При этом российские авиастроительные компании ежегодно производят всего 12 единиц самолетов. Таким образом, украинский самолет Ан-148, который уже сертифицирован, удачно вписывается в Концепцию развития авиатранспортной отрасли России. Собирать самолет по украинской лицензии будут на Воронежском авиастроительном заводе», - отмечается в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что участие в авиационно-космическом салоне «МАКС-2007» с собственными оригинальными разработками является для украинских авиапредприятий, конструкторских бюро, научно-производственных предприятий реальным шансом «потеснить на авиационном рынке грандов мирового авиастроения».

В ходе состоявшихся встреч премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА с Президентом России В.ПУТИНЫМ и первым заместителем председателя правительства России Сергеем ИВАНОВЫМ обсуждались вопросы углубления кооперации авиастроительных предприятий России и Украины, взаимоотношений в сфере развития военно-промышленного комплекса Украины и России.

«Практически по каждой модели самолета мы прошлись и конкретизировали наши шаги, и то, каким образом мы будем сотрудничать. Подписанием Меморандума мы обозначили направления, которые будут определять стратегию этого украинско-российского совместного комплекса», - заявил В.ЯНУКОВИЧ после церемонии подписания Меморандума.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ посетил 8-й Международный авиационно-космический салон «МАКС-2007», на котором представлены экспозиции украинских предприятий ОАО «Мотор Сич», ГП «Луганский авиаремонтный завод», ЗАО «Спецтехстекло», ГАСК «Авиация Украины», ЗАО «Корпорация ФЭД».