На шахте в Луганской области молодого горняка зажало между вагонами

В Луганской области в шахтоуправлении «Молодогвардейское» публичного акционерного общества «Краснодонуголь» погиб горнорабочий участка «Шахтный транспорт - 2».

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Краснодонском теркоме Александра КУДРИНА.

По его словам, смертельно травмированный шахтер (1988 года рождения) был обнаружен на 261 пикете по Орловскому воздухоподающему ходку пласта К2 на горизонте 617 метров. При выполнении работ по доставке вагона горнорабочий был зажат между вагонами (между вагоном, который доставлялся, и тем, который стоял рядом).

«К сожалению, помочь горняку было уже невозможно, от полученных травм он скончался на месте», - констатировал А.КУДРИН.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины трагедии.