Тимошенко: Украина вправе сделать так, как Япония и Китай

Власть должна стоять между крупными корпорациями и людьми, заявляет лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, сегодня в городе Новоселица Черновицкой области, она сказала: «Сегодня в Украине, к сожалению, крупные корпорации и являются властью».

«Почему Верховная Рада в течение 16 лет не голосует за нормальные пенсии? Потому что 176 тысяч предприятий в Украине были приватизированы несколькими клановыми семьями, которые и создали эти большие корпорации. И любое повышение пенсий или других социальных выплат ведет к уменьшению их доходов», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, лидер БЮТ обратила внимание на сложность получения кредитов для людей, которые хотят открыть собственное дело.

«Человеку, который хочет начать бизнес, негде взять стартовый капитал. Чтобы получить банковский кредит, необходим залог. И если у человека нечего отдать в залог, то он никогда не начнет собственного бизнеса», - сказала она.

По мнению лидера БЮТ, должен существовать бизнес-план, и государство должно выступать согарантом для получения кредита. «Только в таком случае мы сдвинем ситуацию с мертвой точки», - отметила она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО в который раз отметила, что кредиты должны выдаваться не под «драконовые проценты», а под европейские 3-4%.

Лидер БЮТ также считает, что «для будущих предпринимателей должны выдаваться не краткосрочные кредиты, когда человек не успевает вернуть ни проценты, ни кредит, а лет на 10-15».

«Почему мы сегодня имеем другую ситуацию? Потому что в парламенте сидят банкиры, а не политики, которые могут построить гармонию в обществе», - считает она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «кроме БЮТ стать между корпорациями и людьми никто не наберется мужества, потому что там очень некомфортно, и это заканчивается плохо».

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что в то время, когда она занимала должность вице-премьер-министра, «от кланов забрали в государственный бюджет более 10 млрд. гривен». «И закончилось все тем, что нашу команду начали бросать в тюрьмы», - сказала она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, «если Япония в послевоенный период смогла преодолеть разруху и за короткое время отстроить экономику, если Китай сделал свой экономический прорыв, то Украина тоже имеет право на украинский прорыв».