Власти Севастополя хотят, чтобы ЧФ РФ ремонтировал свои корабли у них

Власти Севастополя будут добиваться размещения заказав на ремонт кораблей Военно-Морских cил Вооруженных cил Украины и Черноморского флота России на судоремонтных предприятиях города – на «Севморзаводе» и «Металлисте».

Как передает коррреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей САВЕНКОВ в эфире телерадиокомпании ВМС ВС Украины «Бриз».

По его словам, ему известно, что «Министерство обороны Украины на этот год запланировало порядка 90 млн. грн. на ремонт кораблей», поэтому, как отметил С.САВЕНКОВ, «мы, естественно, будем ходатайствовать и добиваться того, чтобы эти деньги были направлены именно в Севастополь».

По мнению представителя руководства ГГА, Севастополь как серьезный судоремонтный центр, несмотря на произошедшую смену собственников, по большому счету не утратил своих позиций. «Раньше это было государство, а сейчас это частный бизнес. Тем не менее, мощности наших судоремонтных заводов, и в первую очередь это «Севастопольский морской завод им. Оржоникидзе», позволяют осваивать те деньги, те ремонтные ведомости, которые существуют, и потребности (в ремонте) как в Украине, так и в России».

Как добавил С.САВЕНКОВ, «обидно осознавать, что за последние три года Черноморский флот Российской Федерации произвел ремонт 6-ти своих кораблей в Болгарии, а не в Севастополе». Ведь это, отметил он, «рабочие места, налоги в городской бюджет, это социальная сфера». Все это, по словам С.САВЕНКОВА, «задача городской власти, чтобы все было у нас в городе, чтобы деньги остались здесь».