Фильм "Поцелуй Путина" получил награду на кинофестивале SunDance

Документальный фильм "Поцелуй Путина" получил награду на американском кинофестивале SunDance.

Лента датского режиссера Лизе Педерсен отмечена за лучшую операторскую работу. Картина посвящена бывшему комиссару прокремлевского движения "Наши" Марии Дроковой, которая покинула его после знакомства с представителями либеральной оппозиции. Героями фильма также является журналист Олег Кашин, оппозиционер Илья Яшин и глава Росмолодежи Василий Якеменко. Обладатели наград фестиваля были объявлены в городе Парк-сити в штате Юта.

Эхо Москвы