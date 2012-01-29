Погода на завтра

Завтра, 30 января, в Украине существенных осадков не ожидается, днем до 13° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и в южной части облачно с прояснениями, небольшой, в Крыму и Призовье умеренный, местами сильный снег.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с; в Крыму и Приазовье местами 25-27 м/с, сильные метели.

Температура ночью 13-18°, днем 8-13°мороза; в Крыму ночью 10-15°, днем 4-9° мороза (на Южном побережье ночью 3-8°, днем 0-5° мороза).

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21° мороза, в западных областях местами 25-28°; днем 10-15° мороза; на Закарпатье ночью 12-17°, днем 1-6° мороза.

На дорогах страны гололедица.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 16-21°, днем 10-15° мороза; в Киеве ночью 16-18°, днем 11-13° мороза.