У Януковича готов закон об адвокатах, следующий - о прокурорах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время внесет в Верховную Раду проект нового закона об адвокатуре.

Об этом в прямом эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале сообщил советник Президента, руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ.

Он отметил, что «между первым и вторым чтением в парламенте (проекта) Уголовно-процессуального кодекса Украины (перед этим А.ПОРТНОВ выразил надежду, что кодекс будет принят) мы ожидаем, что глава государства внесет в парламент закон, который прошел международную экспертизу в Венецианской комиссии».

По словам А.ПОРТНОВА, законопроектом предусмотрено, что «исключительно адвокатским самоуправлением будут решаться все вопросы, в том числе квалификационные и дисциплинарные».

Как сообщил А.ПОРТНОВ, «после этого будет завершена работа над новым законом о прокуратуре, который также пройдет обязательно международную экспертизу».