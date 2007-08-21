На День Независимости в Киеве будет до +37°

Завтра в Украине ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 32-37°, в южной и восточной частях до 39°; в западных областях ночью 15-20°, днем 27-32°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, осадки не ожидаются, только в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

23-24 августа сохранится жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на юге до 25°, днем 32-37°, в южной и восточной частях до 39°, 24 августа в западных областях 26-31°. Без осадков, только 24 августа в западных, а днем и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

25 августа в западной половине и на северном востоке, ночью 26 августа на юге Правобережья местами кратковременные грозовые дожди. На остальной территории без осадков. Температура ночью 17-24°, в западных областях и на крайнем востоке, а 26 августа и в северных областях 13-19°; днем 25 августа температура существенно не изменится, только в западных и северных областях, а 26 августа в Украине понизится на 3-5°.

В Киеве и области в среду ожидается сухая жаркая погода с температурой в Киеве ночью 20-22°, днем около 35°, по области ночью 17-22°, днем 32-37°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

23-24 августа – жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 32-37°. Без осадков, только днем 24 августа местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

25 августа местами кратковременные грозовые дожди, 26 августа без осадков. Температура 25 августа ночью 17-22°, днем 26-31°; 26 августа ночью 14-19°, днем 23-28°.