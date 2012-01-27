В Киевской области - перебои с поставками топлива на АЗС

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил обеспечить регионы дополнительным финансово-материальным ресурсом на период ожидаемого резкого снижения температурного режима в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение А.КЛЮЕВ сделал в ходе селекторного совещания с регионами, посвященного работе исполнительных органов власти в условиях аномальных холодов.

В частности, он поручил Госрезерву обеспечить выделение дополнительных объемов горюче-смазочных материалов для регионов.

Данное поручение было отдано после соответствующего обращения главы Киевской облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, который сообщил, что уже сегодня на АЗС в области наблюдаются перебои с поставками топлива.

Кроме того, А.КЛЮЕВ поручил Минфину выделить «Укравтодору», в случае необходимости, дополнительное финансирование на закупку ГСМ и посыпочного материала облавтодорами, которые проводят работы по расчистке автомобильных дорог от снежных заносов.