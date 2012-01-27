Аферисты заказывают праздничные ужины, представляясь налоговиками

На Буковине милиция разыскивает неизвестных, которые заказывают в ресторанах праздничные ужины, представляясь налоговиками.

Как сообщили УНИАН в отделе внутренней безопасности при ГНА в Черновицкой области, аферисты звонят по телефону субъектам ведения хозяйства, в бары, рестораны и заказывают праздничные ужины от имени работников Государственной налоговой службы Украины. Позже заказ отменяют и просят некоторую сумму средств перечислить на пополнение мобильной связи.

ГНА в Черновицкой области официально обратилось через СМИ к субъектам ведения хозяйства Буковины, в котором предостерегает «быть бдительными и не позволить аферистам ввести себя в заблуждение». Пострадавших предпринимателей призывают «в любом случае обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы».