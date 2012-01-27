В Алуште женщину смыло в море волной: пыталась сфотографироваться
12:02, 27 января 2012Общество
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Тело пока не нашли
В Алуште женщина погибла, пытаясь сфотографироваться на набережной в пятибалльный шторм.
Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел вечером 26 января.
«На центральной набережной Алушты в море волной смыло женщину. Она пыталась сфотографироваться на фоне волн, разбивающихся о пирс», - говорится в сообщении.
Спасатели пока не нашли тело погибшей. Ее личность и место жительства устанавливаются.
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