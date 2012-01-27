Две следующие акции предпринимателей будут в Харькове и Днепропетровске

Предприниматели намерены 23 февраля провести акцию протеста в Харькове и в течение марта - в Днепропетровске.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил член координационного совета Ассамблеи малого и среднего бизнеса Украины Игорь ГУРНЯК.

«Сегодня (26 января) акция была в Киеве. Мы решили, что две следующие будут в Харькове и Днепропетровске, потому что там они нужнее», - отметил он.

«Мы в этом городе (Харькове) можем провести совместную крупную акцию с требованием возобновления конституционного строя», - подчеркнул И.ГУРНЯК, говоря о требованиях протестующих. Одним из основных их требований, отмечает он, является принятие законов, которые не противоречат Конституции Украины.

В Украине утрачены возможности для развития самоорганизации населения. По словам координатора общественного движения «Вільний простір» Александра СУПРУНЮКА, предприниматели намерены создать единый координационный центр по подготовке акций протеста.

Кроме того, отметил А.СУПРУНЮК, предприниматели намерены провести в начале марта 2012 года всеукраинское вече, на которое призывают общественные организации делегировать своих представителей.

Малые предприниматели заявляют об увеличении налогового давления и поля для коррупции с введением в действие закона об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, сказал также А.СУПРУНЮК. По его словам, если раньше предприниматели платили 200 грн. единого налога, то на сегодня эта сумма увеличена. К этому надо добавить уплату единого взноса - около 360 грн. на сегодняшний день.

«Теперь получается, что кроме того, что увеличивается финансовое давление, так еще увеличивается бюрократическое давление (с ведением журналов доходов - УНИАН).

Кроме того штрафы, которые ввели, - это драконовские штрафы. Если человек сделает небольшую ошибку, штраф по некоторым позициям до 17 тыс. грн...», - сказал он.

Что касается третьей и четвертой групп «упрощенцев», то для них введена ставка 5% налога, или же 3%, если предприниматели по данным группам являются плательщиками НДС. То есть, это также является дополнительным налогообложением, считает А.СУПРУНЮК.

По словам заместителя председателя профсоюза предпринимателей «Ника» (г. Запорожье) Владимира КОЛЯКИ, у предпринимателей на сегодняшний день существуют проблемы с ведением журнала учета доходов, поскольку они не всегда имеют доступ к первичным документам на товар. «Очень большая проблема по первичным документам, особенно у промышленной группы, у тех, кто занимается вещами, потому что мы уже слышали, что творится на таможне и документы по растаможке… большинство идет через тень и не выдаются. Естественно, на крупных оптовых рынках наши предприниматели не имеют возможности получить первичные документы», - сказал В.КОЛЯКА.

По его мнению, таким образом увеличивается поле для коррупции.