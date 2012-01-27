Румыния и Болгария оказались под снегом
00:36, 27 января 2012Общество
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Прерваны транспорт и электроснабжение
Страны Юго-Восточной Европы пытаются ликвидировать последствия сильного снегопада, который частично нарушил движение транспорта в регионе, сообщает Би-би-си.
В Румынии военные оказывают помощь пассажирам и водителям застрявшего автотранспорта, один пассажирский поезд сошел с рельсов из-за большого количества снега.
В соседней Болгарии триста городов остались без электричества из-за снегопада.
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