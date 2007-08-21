Куда сходить в Киеве на День Независимости

24 августа вся страна будет отмечать 16-ю годовщину Независимости Украины. По традиции самые знаковые мероприятия (например, выставка цветов, концерт на Майдане, фейерверк) пройдут в Киеве, поэтому в эти дни столица ждет наплыва гостей со всей страны. Все самое интересное пройдет в таких местах:

Софийская площадь

9.00, Софийский собор - «Молитва за Україну» с участием первых лиц государства и представителями всех религиозных конфессий.

10.00, Софийская площадь. Праздничное собрание. В нем обещают принять участие президент Виктор Ющенко, премьер-министр Виктор Янукович. В программе - церемония присвоения выдающимся украинцам звания Героя Украины.

19.00, Национальный заповедник «София Киевская» - при участии главы государства и премьер-министра будет проведен официальный прием.

Центр города

12.00, Майдан Незалежности - концерт военных оркестров. Крещатик - молодежная легкоатлетическая эстафета «Кубок Независимости».

13.00, возле Арки Дружбы Народов - открытие фестиваля общественных организаций.

15.00, горадминистрация - Виктор Ющенко вручит паспорта сверстникам независимости - 16-летним ребятам со всей страны, родившимся 24 августа.

19.00, Майдан Незалежности - праздничный концерт.

22.00, Майдан Незалежности - праздничный фейерверк.

Певческое поле

12.00 - открытие городской выставки цветов «Орнаменты и узоры народов мира».

Высаживать клумбы к выставке начали еще неделю назад. Основой композиции «Греция» станет амфитеатр, Россия будет представлена теремком. Украине посвятили две композиции: орнаменты трипольской культуры, а другая расскажет о Киевской Руси. Также можно будет увидеть орнаменты, которые использовали племена Майя из Южной Америки, и даже египетскую пирамиду.

В течение дня в Печерском ландшафтном парке также будет проходить Всеукраинский фестиваль творчества коллективов органов и подразделов внутренних дел.

КП в Украине