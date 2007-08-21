Томенко подозревает, что рекламные ролики ПР делались для другой страны

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО предполагает, что рекламные ролики Партии регионов делались для другой страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он отметил: „Серьезное удивление вызвала политическая телевизионная реклама Партии регионов, которая всегда славилась своим рационализмом и прагматизмом. Трудно сказать, откуда взяты статистические показатели, которые озвучиваются в рекламных роликах, но ситуация на рынке топлива и мяса свидетельствует, что цифры Партии регионов не просто не отвечают действительности, а, очевидно, взяты из рекламы для какой-то другой страны”.

По его словам, возможно, что для иностранцев, приезжающих в нашу страну, такие цифры выглядят поражающе, но для граждан Украины, которые на протяжении последнего года заправляются на отечественных заправках и покупают мясо на рынках, эти цифры - либо шутка, либо издевательство над ними.

„Интересно также, что впервые в истории украинской политической рекламы Партией регионов использован метод отчета за выполнение обещаний, которые будут, возможно, выполнены впоследствии”, - сказал Н.ТОМЕНКО. Так, отметил он, слушая „отчет” Партии регионов в ее рекламных роликах о значительном росте пенсий, в правом углу рекламы можно мелкими буквами увидеть, что такое обещание еще не выполнено, и это только планируется сделать до конца года.

Н.ТОМЕНКО предположил, что, возможно, американские политтехнологи, которые помогают Партии регионов на этих выборах, делали подобную рекламу для какой-то другой страны, а на этих досрочных выборах предложили воспользоваться ею и Партии регионов. „Наверное, избирательный штаб Виктора ЯНУКОВИЧА должен был бы проверить такие цифры в своей рекламе хотя бы для того, чтобы не давать недостоверной информации”, - считает Н.ТОМЕНКО.