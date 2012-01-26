Пожар в бердянской поликлинике: эвакуировали более 40 человек
19:52, 26 января 2012Общество
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Причина - старая электропроводка?
В городе Бердянск Запорожской области во время пожара в поликлинике эвакуировали 41 человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 25 января в 11.25 на пункт связи оперативно-диспетчерской службы спасения МЧС поступило сообщение о том, что в поликлинике по ул. Красной в г. Бердянске возник пожар.
Горела электропроводка в старой электрощитовой, которая использовалась как бытовое помещение.
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