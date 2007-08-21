Шуфрич пытается ликвидировать пожар на 1500 гектарах

Продолжается ликвидация пожара в Голопристанском районе Херсонской области на территории Кардашинского лесничества.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, лесной пожар вспыхнул вчера в 11.30 на площади около 200 га. В результате высокой температуры воздуха и усиления ветра с 15.00 20 августа площадь пожара начала резко увеличиваться. Для локализации и недопущения распространения пожара были безотлагательно задействованы пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС в Херсонской области. С целью наращивания сил и средств МЧС в Херсонскую область дополнительно направлен Сводный пиротехнический отряд МЧС, пожарно-спасательные подразделения Запорожского, Днепропетровского и Одесского гарнизонов.

По состоянию на 7.00 вторника площадь пожара составляет около 1500 га.

Угрозы населенным пунктам, жертв и пострадавших нет. В тушении пожара всего задействованы 559 человек и 102 единицы техники, в том числе: от МЧС - 334 человека и 51 единицу техники, от госплеса - 60 работников и 37 единиц техники, от других министерств и ведомств - 75 человек и 14 единиц техники, от местного населения - 90 человек. Кроме того, для тушения пожара привлечен 1 вертолет от МЧС (Ми-8) и 1 вертолет от госплеса.

На месте события работает министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

***Кроме того, вчера в 16.30 на территории Цюрупинского лесничества Херсонской области возник смешанный лесной пожар на площади около 100 га. В результате высокой температуры воздуха и усиления ветра площадь пожара увеличилась до 200 га.

По состоянию на 7.00 вторника ликвидация пожара продолжается. Угрозы населенным пунктам, жертв и пострадавших нет. В тушении пожара в общей сложности задействованы 179 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС - 54 человека и 5 единиц техники, от госплеса - 65 человек и 16 единиц техники, а также 60 человек местного населения.