Ющенко одобрил приоритеты реформирования и развития оборонной промышленности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2007 года «О ходе реализации Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Президент возложил контроль за выполнением этого Указа на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В самом решении СНБО Украины отмечается неудовлетворительное состояние решения проблем развития оборонно-промышленного комплекса.

С целью безотлагательного решения проблемных вопросов обеспечения обороноспособности государства, связанных с функционированием оборонно-промышленного комплекса, и определения приоритетов его дальнейшего развития СНБО Украины решила:

1. Признать меры, осуществленные Кабинетом Министров Украины с целью обеспечения реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, недостаточными.

2. Определить, что выполнение задач реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса нуждается в усилении координации и контроля со стороны Кабинета Министров Украины, а также усовершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, в частности, ускорении одобрения Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины и принятии новой редакции Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года.

Кабинету Министров Украины поручено:

- определить до конца 2007 года приоритетные направления развития оборонно-промышленного комплекса для обеспечения Вооруженных сил Украины и других воинских формирований государства современным вооружением и военной техникой в соответствии с Государственной программой развития вооружения и военной техники на период до 2015 года, наращивания экспортного потенциала этого комплекса, в частности, путем создания конкурентоспособных товаров военного назначения;

- обеспечивать в установленном порядке согласованность мер, предусмотренных Государственной программой реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года и Государственной программой развития вооружения и военной техники на период до 2015 года, путем их ежегодного уточнения;

- определить до конца 2007 года перечень высоких технологий, которые нуждаются в создании, развитии и сохранении в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны, в частности, в военной и научно-технологической сферах;

- рассмотреть во время проработки законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» вопрос о выделении бюджетных средств на реализацию в текущем году мер Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года, предусматривать при подготовке проектов закона о Государственном бюджете Украины на 2008 и последующие годы финансирование указанных мер по отдельной бюджетной программе;

- решить до 1 октября 2007 года вопрос о создании национального агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса с сосредоточением в сфере его управления государственных предприятий, которые осуществляют в установленном порядке хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему, и корпоративных прав, которые принадлежат государству в уставных фондах акционерных обществ, осуществляющих в установленном порядке хозяйственную деятельность в указанной сфере;

- обеспечить подготовку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины шестого созыва:

в IV квартале 2007 года законопроектов относительно: прав субъектов хозяйствования всех форм собственности по владению, пользованию и распоряжению вооружением и военной техникой в процессе их создания и изготовления; применения офсетных (компенсационных) программ при осуществлении импорта товаров военного назначения и двойного использования для нужд национальной безопасности и обороны; обеспечения благоприятных условий для привлечения в отечественный оборонно-промышленный комплекс иностранных инвестиций и предоставления гарантий их защиты; применения механизма поставок вооружения и военной техники в лизинг, кредит, в зачет государственного долга, на бесплатной основе;

в I квартале 2008 года – законопроекта о государственном регулировании в сфере оборонно-промышленного комплекса, предусмотрев комплексное решение вопросов его функционирования, в частности, определение целей и направлений военно-технической и оборонно-промышленной политики, основных принципов, форм и методов государственного управления и регулирования деятельности в этой сфере, правового статуса субъектов оборонно-промышленного комплекса, мер экономического стимулирования их развития, а также внедрения единой нормативно-правовой терминологии.