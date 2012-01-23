К писателю пришла милиция – из-за обвинения коммуниста

У писателя Юрия Винничука милиция взяла объяснения из-за жалобы на декламацию эротической поэзии.

Об этом сам писатель рассказал "Украинской правде. Жизнь".

"Просто пришли и донесли ту жалобу, которую написал Леонид Грач в адрес Генпрокуратуры. И тут же я написал объяснение. То есть у меня был выбор: либо по повестке завтра утром приехать к ним, либо дома написать объяснение. Ну, я решил и здесь написал объяснение", - сказал Винничук.

По его словам, все началось с того, что на книжной ярмарке в Киеве в начале ноября состоялась "Ночь эротической поэзии".

"Там поэтессы и поэты читали свои поэзии эротического направления – и многие поэзии имели некоторые нецензурные высказывания. Но, в конце концов, это не публиковалось, это были стихи устные", - сказал он.

"Но на том вечере был такой Владимир Бондаренко, который называет себя политологом, – и вот он написал жалобу на имя Леонида Грача, а тот уже в адрес Генеральной прокуратуры – о том, что на этом вечере звучала порнографическая поэзия Винничука и, в частности, стих "Убей пид***са", который вы легко найдете в интернете – его там размножили уже и люди уже рождают продолжения…", - объяснил писатель.

"Ну, вот, и он инкриминирует мне распространение порнографии и призыв убить нашего пресвятейшего и милейшего… Я так думаю, что скоро надо будет на Леонида Грача подавать в суд, поскольку он считает нашего Гаранта, простите за выражение, пид***сом…", - заявил Винничук.

Он уточнил, что милиционеры "ничего не искали" у него в квартире:

"Сейчас они пришли исключительно получить у меня объяснения относительно этих обвинений – вот и все. По пунктам я объяснил, что у меня порнографии нет, нет там призыва никого убивать – что это литература. Что порнографию в литературе и в живописи вообще определить невозможно, потому что ее там никогда нет и не было – порнография может быть только в видеоматериалах".

Писатель отметил, что те стихи, которые можно считать порнографическими, – это вообще его "юношеские стихи" и они не были опубликованы до того, как он их прочел.

По словам Винничука, милиция отправит его объяснения и свой вывод в столицу – а " в Киеве будут решать".

Писатель отметил, что в интернете есть информация, что Генеральная прокуратура приняла заявление Грача – и передала его на рассмотрение во львовскую прокуратуру.

"Почему милиция пришла ко мне? - я не знаю, потому что я только сейчас прочел, что это львовская прокуратура должна этим заниматься. К тому же Национальная комиссия по морали… но эта комиссия по какими материалами будет работать? - это ж не опубликовано ничего", - отметил он.

Винничук сказал, что Владимир Бондаренко, который пожаловался на него коммунисту Грачу, - это не политик, а однофамилец-"авантюрист", который "изображает из себя большого политолога".

Ранее Бондаренко заявил Gazeta.ua, что жалоба на Винничука вызвана, в частности, стихом "Убей пид***са" "с намеками на действующую власть с призывом отстранить ее неправовым образом".