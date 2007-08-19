Джип разбил будку ГАИ (фото)

Неожиданным образом закончилось ночное дежурство двоих сотрудников автоинспекции из Белой Церкви. Около шести утра в их контрольный пункт (застекленную будку) на въезде в город влетел джип «Субару».

- Мы сидели, спокойно общались, - рассказывают инспекторы Владимир Цимбалюк и Тарас Стрелецкий. - Вдруг на дороге появилась машина, которая мчалась на большой скорости. Перед постом она вильнула в сторону, снесла шлагбаум и фонарный столб, после чего врезалась в наш контрольный пункт...

В будке ГАИ вылетели все стекла, металлические бока помялись. Постовые же, к счастью, вовремя успели выскочить. Джип-лихач после столкновения вспыхнул. Гаишники, увидев, что в салоне два человека, бросились на помощь. Опасаясь, что горящий автомобиль может взорваться, постовые перенесли подальше водителя и пассажира, а потом вызвали пожарных, «скорую» и принялись тушить огонь. Вскоре им на помощь приехали спасатели. Джип сгорел почти дотла, а двоих мужчин из автомобиля с серьезными травмами увезли в больницу. Милиционеры не пострадали.

- Пока сложно сказать, из-за чего произошла авария, - рассказали в пресс-службе областной ГАИ. - Возможно, водитель не справился с управлением из-за большой скорости, не исключено, что был пьян. Но вряд ли иномарка атаковала пост ГАИ умышленно. Причину случившегося установит следствие.

Комсомольская правда в Украине