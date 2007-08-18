В 1921 году чекисты расстреляли у с.Мусиевка 20 крестьян-заложников

Возле села Мусиевка Хорольского района Полтавской области открыт памятник жертвам коммунистического террора.

Как передает корреспондент УНИАН, около подножья большого креста, на мраморной плите выбиты имена 2 женщин и 18 мужчин – 20-ти погибших жителей села, которые без суда и следствия были расстреляны чекистами 18 мая 1921 года.

"Чтобы утихомирить жителей села, которые восстали против "выкачивания" с них хлебных запасов продотрядами, чекисты ввели за правило расстреливать заложников. Если где-то жители села нападали на продотряды, а тем более кто-то из отряда погибал, то за одного убитого чекиста или советского активиста в селе сразу же расстреливали 1 женщину и 9 мужчин. Так как в 1921 году недалеко от села нашли трупы 2 чекистов, причина смерти которых не была установлена, то в Мусиевке расстреляли 20 человек", - отметил местный краевед, ветеран труда Михаил БОЙКО.

По его словам, он много лет собирал воспоминания земляков, документы, которые пролили свет на Мусиевскую трагедию.

Идею М.БОЙКА поставить памятник жертвам "красного" террора поддержали в Хорольской райгосадминистрации и сельском совете Мусиевки.