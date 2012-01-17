По ДТП, в котором погиб замначальника областного УБОП, возбуждено дело

Прокуратура Житомирской области возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб заместитель начальника областного УБОП Юрий Затылюк.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна ГОША, дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

"Речь идет об уголовном деле по факту совершения ДТП, которое привело к гибели водителя", - уточнила Т.ГОША.

Как сообщал УНИАН, 14 января вечером в Житомире в ДТП погиб заместитель начальника УБОП УМВД Украины в Житомирской области Ю.Затылюк.

Предварительно установлено, что в сложных погодных условиях произошло столкновение автомобиля «Шкода», которым управлял погибший, и «Тойоты», за рулем которой находился работник одного из районных судов Житомира. Водитель «Тойоты» получил ушибленную рану, в травмпункте ему была оказана медицинская помощь.