Ревизора с Банковой угрожают убить

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством члену рабочей группы Администрации Президента Украины Константину ШПИЛЕВОМУ, согласно признакам преступления, предусмотренного ст. 129 Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе облпрокуратуры, отметив, что «по распоряжению главы Администрации Президента, К.ШПИЛЕВОЙ осуществляет в составе рабочей группы проверку целевого использования бюджетных средств и соблюдения законодательства о государственных закупках Одесской обладминистрацией и Одесским горсоветом».

В ходе проверки «деятельности Одесского горсовета группа выявила ряд нарушений земельного законодательства, в том числе при выделении земельного участка для строительства кафе-бара, расположенного на одной из станций Большого Фонтана в Одессе», - уточнили в прокуратуре.

28 декабря 2011 года на мобильный телефон члена комиссии К.ШПИЛЕВОГО позвонил неустановленный гражданин и выразил в его адрес и в адрес членов рабочей группы угрозы, которые восприняты как реальная угроза жизни в связи со служебной деятельностью.

Руководство прокуратуры Одесской области взяло под контроль ход следствия по этому уголовному делу, подытожили в пресс-службе прокуратуры.

Между тем, депутат Одесского областного совета Михаил ШМУШКОВИЧ, привлеченный к проверкам законности использования бюджетных средств, сообщал сегодня журналистам, что рабочая группа продолжает проверки. При этом депутат отказался комментировать серьезность выявленных финансовых и прочих нарушений.