С тонущего танкера спасены два украинских моряка

В территориальных водах Республики Албания затонул танкер „Edirne”, среди членов экипажа которого находились 2 гражданина Украины.

Украинские граждане спасены, они были госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью нет, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Указанное дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, по данным СМИ, два грузинских моряка погибли в результате катастрофы турецкого танкера Edirne в Адриатическом море. Также погиб капитан судна, гражданин Азербайджана.

Всего на борту судна находились 15 человек, в том числе 6 граждан Грузии, 4 гражданина Азербайджана, трое граждан Турции и двое - Украины. Спасти удалось 12 человек.