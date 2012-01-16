Два воспитанника интерната до смерти избили пенсионерку

В городе Орджоникидзе Днепропетровской области милиция задержала двух воспитанников местной школы-интерната, которые в ходе ссоры до смерти избили 73-летнюю пенсионерку.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Как выяснилось, вечером 13 января двое ребят, 11-ти и 14-ти лет, пришли к пенсионерке с целью переночевать, поскольку раньше пенсионерка неоднократно разрешала детям ночевать у нее.

Около 22 часов между гостями и хозяйкой, которая на то время находилась в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, которая переросла в драку.

В ходе конфликта несовершеннолетние ногами и руками били пожилую женщину по голове и телу, причинив ей смертельные повреждения.

По этому факту следственным отделом Орджоникидзевского горотдела милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть пострадавшего).