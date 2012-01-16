Таможенники создадут «быстрые коридоры» для гостей Евро

Государственная таможенная служба Украины к чемпионату по футболу Евро-2012 вводит специальные коридоры для туристов, гостей страны и организаторов для быстрого таможенного оформления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил член коллегии Государственной таможенной службы Украины Виктор БОНДАРЬ.

«Сейчас мы в каждом пункте пропуска, который работает на восток и на запад, вводим специальные коридоры, которые будут работать для Евро-2012 для болельщиков, проводим подготовку персонала, который будет полностью владеть иностранными языками», - сказал он.

По его словам, по таким коридорам будут проходить туристы, входящие в список, предоставленный специальными организационными комитетами по подготовке чемпионата. «При наличии билетов, при наличии документов — также по этой полосе будет организовано движение», - уточняет В.БОНДАРЬ.

«Мы предполагаем, что 95% пассажиров не будут замечать работу таможенной службы в аэропортах, в том числе и к Евро-2012», - подчеркнул он, говоря о скорости прохождения таможенного оформления.

Также В.БОНДАРЬ сообщил, что 90% личного состава Гостаможслужбы работает на оформлении. «У нас руководящего состава на сегодня осталось меньше 10% - 8% на сегодняшний день», - отметил он.

Кроме того, в пунктах пропуска будут работать таможенники, владеющие иностранными языками. «К Евро-2012 мы ожидаем, что 70-80% личного состава будет разговаривать минимум на одном иностранном языке... - сказал В.БОНДАРЬ. - Мы специально сейчас подбираем кадры по всей Украине, чтобы обеспечить пункты пропуска таможенниками, свободно владеющими иностранным языком».