Работы выдающегося украинского скульптора поедут в Лувр

В Тернопольском областном краеведческом музее открыли выставку работ выдающегося скульптора середины XVIII века Иоанна Георга Пинзеля.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заведующего отделом научно-просветительской работы музея, исследователя творчества И.Пинзеля Веры СТЕЦЬКО, в целом в экспозиции представлено около 300 экспонатов: работы скульптора, портреты, публикации и книги о нем, его работы, фотографии прошлого века.

Впервые на выставке представлены скульптуры И.Пинзеля Веры, Мужества, Мудрости и святого Товия, до этого хранившиеся в фондах музея и были доступны лишь для искусствоведов.

«Также на выставке представлен часовой фильм об Иоанне Пинзеле, который в Украине снимала японская телекомпания NHK. В целом творчеством нашего украинского Микеланджело, как называют Пинзеля, интересуются и в Европе, и в Америке. А в ноябре этого года его скульптуры будут представлены на выставке Лувре. Во Францию на выставку будут отправлены и семь скульптур, которые представлены в нашей экспозиции», –сообщила В. СТЕЦЬКО.

Справка УНИАН. Иван Георгий Пинзель – представитель позднего барокко и рококо, зачинатель Львовской школы скульпторов.

В свое время жил и работал на Тернопольщине. До сих пор исследователи не знают, где и когда он родился.

В 2007 году три областных совета: Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковска провозгласили этот год годом И.Пинзеля.