Во время рейдерской атаки на санаторий в Алупке убили человека

На Южном берегу Крыма, в Алупке совершен рейдерский захват корпуса санатория «Горное солнце». В результате полученных в драке травм скончался один человек.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Симферополе начальник крымской милиции Анатолий МОГИЛЕВ сообщил, что в санатории «Горное солнце» возникли «массовые беспорядки», причина которых – спор за один из корпусов санатория.

«История длится несколько лет, это типичный пример рейдерского захвата санатория», - отметил А.МОГИЛЕВ.

11 августа произошла драка между сторонами конфликта при участии охранных структур. В результате драки 9 человек попали в больницу, один из них от полученной травмы (тяжелая черепно-мозговая травма) скончался. «Потерпевшие все украинцы, иностранных граждан нет», - сообщил А.МОГИЛЕВ.

Изначально по данному факту было задержано несколько десятков человек, остальные лица, принимавшие участие в драке, устанавливаются. прокуратурой Ялты возбуждено уголовное дело. Курортников, которые отдыхают в корпусе санатория, хочет выселить оттуда одна из сторон конфликта, отметил начальник крымской милиции.

По словам А.МОГИЛЕВА, спустя несколько дней сотрудники милиции по решению суда освобождали от захватчиков автозаправочную станцию в Симферополе. У милиции есть предположения, что эти же захватчики участвовали в драке в санатории в Алупке.

По данным газеты «Коммерсантъ-Украина», санаторий «Горное солнце» расположен в центре Алупки в 150 м от моря и занимает 7 га. Специализация санатория - лечение заболеваний органов дыхания.

В 2000 году ЗАО «Аспект» купило 8-й корпус санатория и передало его в качестве взноса в уставный фонд ООО «Промхолдинг». Весной 2004 года представители ЗАО «Аспект» заняли всю территорию, установили шлагбаум на входе и попытались перекрыть проход к морю. В 2004 году администрация санатория обратилась в суд с иском к ЗАО «Аспект», требуя признать недействительными заключенный с ним договор купли-продажи и акт приема-передачи имущества санатория «Горное солнце». В мае 2007 года Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил иск.

Как сообщил начальник службы охраны санатория «Горное солнце» Вадим ИЛОВЧЕНКО, в субботу "группа примерно из 80 человек, с собаками, проникла на территорию санатория, пытаясь установить над ним контроль. Все нападавшие были одеты в форму, напоминающую форму "Беркута". Между ними и нашими сотрудниками завязалась драка, наших людей били лопатами. Сотрудники были доставлены в ливадийский госпиталь".