На хирургический комплекс нужно еще почти 100 миллионов

На завершение строительно-монтажных работ хирургического центра Винницкой областной больницы имени Пирогова необходимо еще около 17 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Винницкой облгосадминистрации, об этом сказал главный врач Винницкой областной больницы имени Пирогова Александр ЖУПАНОВ.

По его словам, для завершения строительно-монтажных работ на 5 тыс. кв. м необходимо выделить и освоить от 12 до 17 млн. грн. (с учетом монтажных материалов).

На полную комплектацию помещений корпуса (240 коек с оборудованием) необходимо почти 80 млн. грн.

Ввести в эксплуатацию новый корпус больницы планируется к 21-й годовщине Независимости Украины в августе 2012 года.

Справка УНИАН. Строительство нового хирургического корпуса было начато в 1992 году. Заведение рассчитано на 240 стационарных мест. В корпусе предусмотрены палаты на 1 - 3 человека. Ежегодно в отделениях нового корпуса будет лечиться около 7 тысяч лиц.

Общая стоимость строительства оценивается в более чем 200 млн. грн.