Грабители прорыли туннель под банкомат

Полиция в британском городе Манчестере разыскивает преступников, которые прорыли 30-метровый туннель под банкомат, установленный в магазине, сообщает Би-би-си.

Туннель был оборудован подпорками и светом. Он начинался возле железнодорожной насыпи позади магазина, проходил под автостоянкой и фундаментом строения.

Похитителям удалось также пробить 38-сантиметровый слой бетона, прежде чем они добрались до банкомата.

Полицейские говорят, что не припомнят подобных преступлений, и что это ограбление готовилось в течение долгого времени.