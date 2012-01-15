Грабители прорыли туннель под банкомат
01:44, 15 января 2012Общество
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Капитальное сооружение
Полиция в британском городе Манчестере разыскивает преступников, которые прорыли 30-метровый туннель под банкомат, установленный в магазине, сообщает Би-би-си.
Туннель был оборудован подпорками и светом. Он начинался возле железнодорожной насыпи позади магазина, проходил под автостоянкой и фундаментом строения.
Похитителям удалось также пробить 38-сантиметровый слой бетона, прежде чем они добрались до банкомата.
Полицейские говорят, что не припомнят подобных преступлений, и что это ограбление готовилось в течение долгого времени.
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